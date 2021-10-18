В России в 2022 году увеличится размер пособия по уходу за ребенком

12:03, 18 окт 2021

В России с 1 февраля 2022 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком вырастет на 5,8% — до 7 493 рублей, а максимальный — до 31 282 рублей.



Сейчас минимальный размер пособия составляет 7 083 рубля, максимальный — 29 600 рублей.



Кроме того, с 1 февраля будет проиндексировано единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8% — до19 981 рубля. Сейчас пособие составляет 18 886 рублей.



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Фото: из архива newsbash.ru