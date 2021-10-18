Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

Посещаемость торговых центров в Башкирии упала в 4 раза

Посещаемость торговых центров в Башкирии упала в 4 раза

13:26, 18 окт 2021

Бизнесмены Башкирии рассказали, что посещаемость в торговых центрах республики снизилась в четыре раза. Предприниматели рассказали об этом лично главе республики Радию Хабирову.

– Вчера сходил в торговый центр. Спрашиваю у предпринимателей: «Как у вас дела?» Ответили, что наблюдается падение посещаемости четыре раза. В какой-то момент все равно это ситуация изменится, – заявил глава Башкирии на сегодняшнем оперативном совещании в региональном правительстве.

Напомним, сегодня, 18 октября, в Башкирии вступает в силу третий пакет антиковидных ограничений для непривитых от коронавируса граждан. Согласно указу главы республики теперь, без справки о завершенной вакцинации или справки о перенесенном за последние шесть месяцев ковиде не попасть в салоны красоты, парикмахерские, сауны, бани, бассейны, а также кафе, бары и рестораны с числом посадочных мест более 50.

Читайте также:

Глава Башкирии сообщил о рекорде вакцинации
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: коронавирусные ограничения
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: