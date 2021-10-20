На обеды чиновников из бюджета Башкирии потратят почти 3 млн рублей

10:48, 20 окт 2021

Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Управление делами Главы РБ объявило о поиске бизнесмена, который организует фуршеты на официальных приемах, торжественных мероприятиях, деловых встречах. Всего на «закуску» будет потрачено почти три миллиона рублей.







На потенциального исполнителя заказа ляжем немало хлопот. Помимо готовки блюд, нужно будет сервировать столы, оформлять помещения и убирать их после застолий. Отдельные требования руководство Башкирии предъявило к официантам. Они должны иметь не только медкнижку, но и идеальную форму одежды, именной бейдж, знать этикет и соблюдать антиковидные нормы.



Интересным оказалось меню, которое хотят видеть чиновники. Помимо традиционных башкирских блюд, там широко представлены выпечка, закуски, разнообразные соусы, горячие и холодные напитки, также недешевый алкоголь.

Решить все организационные вопросы подрядчик должен до 27 декабря 2021 года. Известно, что деньги на званые обеды уже выделены из бюджета республики.

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