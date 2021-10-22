Специалисты назвали стоимость реконструкции памятника Салавату Юлаеву в Уфе

12:11, 22 окт 2021

В минувший четверг, 21 октября, в Уфе у подножия памятника Салавату Юлаеву состоялась встреча общественников, экспертов и архитекторов. Вместе они обсудили планы по реконструкции монумента, а ответственные лица озвучили примерные сроки ремонта статуи и примерную стоимость работ. Напомним, власти Башкирии приняли решение снять памятник с постамента для того, чтобы отремонтировать его – сейчас он находится в аварийном состоянии.







Один из участников встречи, эксперт проектного бюро «Тамга» Рустам Алибаев, рассказал, на какой стадии сейчас находится проект реконструкции памятника.

- На эту тему уже выполнена проектная документация, однако она должна еще пройти госэкспертизу, в том числе по сметной части. О нюансах ремонта можно будет сказать после этого. Эксперты оценят расчетную схему и то, как задумано работать с конструктивной частью, - цитирует Алибаева «proural.info».

По словам экспертов, все подготовительные работы будут завершены в мае 2022 года и только после этого реставраторы приступят к работе. Специалисты будут ремонтировать не только внешнюю, но и внутреннюю часть скульптуры. Разберут они и постамент, на котором стоит Салават – под ним необходимо срочно укрепить фундамент.



По словам руководителя архитектурного бюро, которое и будет заниматься реконструкцией памятника, стоимость обновления одной только статуи составит порядка 150 млн рублей. Проделать эту работу специалисты планируют за три месяца, пишет «proural.info» со ссылкой на слова Наили Майоровой.

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