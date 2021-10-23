В Башкирии стали известны сроки доставки пенсий в ноябре
00:01, 23 окт 2021
В Башкирии стало известно, как пенсионеры получат пенсии в ноябре. Об этом сообщила пресс-служба отделения ПФР по РБ.
За предстоящий праздничный день 4 ноября пенсий и других социальных выплаты доставят получателям через организации почтовой связи досрочно — 2, 3 ноября. Каждый получатель увидел конкретную дату доставки еще в квитанции к поручению пенсии за октябрь месяц.
В кредитные организации перечислят средства в установленные договором сроки - с 12 ноября 2021 года.
Общая сумма выплат в ноябре составит 19,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил управляющий Отделением ПФР по РБ Фоат Хантимеров.