Россияне смогут воспользоваться льготной ипотекой для строительства частных домов

09:19, 23 окт 2021

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин сообщил, что принято решение о расширении программы льготного ипотечного кредитования.



Выдавать ипотечные кредиты по сниженной ставке будут не только желающим жить в городских многоквартирных домах, но и тем, кто хочет строить частный дом. Это передаёт ТАСС.



Кредиты под ставку не выше семи процентов годовых будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства. Сделать это поручил летом нынешнего года президент страны Владимир Путин.



Читайте также: В России в 2022 году увеличится размер пособия по уходу за ребенком

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: из архива newsbash.ru