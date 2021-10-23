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Россияне смогут воспользоваться льготной ипотекой для строительства частных домов

Россияне смогут воспользоваться льготной ипотекой для строительства частных домов

09:19, 23 окт 2021

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин сообщил, что принято решение о расширении программы льготного ипотечного кредитования.

Выдавать ипотечные кредиты по сниженной ставке будут не только желающим жить в городских многоквартирных домах, но и тем, кто хочет строить частный дом. Это передаёт ТАСС.

Кредиты под ставку не выше семи процентов годовых будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства. Сделать это поручил летом нынешнего года президент страны Владимир Путин.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: из архива newsbash.ru
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