Климатолог предупредил о проблемах с водой и росте засух в России

09:55, 23 окт 2021

В ближайшие десятилетия в России все чаще будут появляться засухи из-за снижения на 20-30% количества осадков, что скажется на сельском хозяйстве страны. Об этом заявил директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.







«Межгодовые различия будут расти. Грубо говоря, год может быть более водный и менее водный. Этот размах увеличится, а это означает, что индикатор количества засух будет больше, то есть количество осадков может снизиться на 20-30%, а количество засух увеличится в два раза. Конечно, имеется в виду горизонты нескольких десятилетий. Это не XXII век, но и не ближайшие пять лет», — сказал Алексей Кокорин.



Климатолог отметил, что количество осадков будет снижаться на южной территории европейской части России. «Не то чтобы очень сильное снижение количества осадков, но снижение. Более высокие температуры — более высокое испарение. Это проблема сельского хозяйства. Эффекты понятны. Быть готовыми к переходу на более засухоустойчивые культуры», — уточнил он.

Гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов отметил, что в скором времени в сельском хозяйстве начнутся проблемы из-за нехватки пресной воды. «Когда нет воды, где же ее взять на орошение? Это стратегические проекты, над которыми правительственные структуры должны задуматься. Если на Дону будет также все продолжаться, то лет через 20-30 не самая благоприятная ситуация будет», — высказался собеседник агентства.

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Фото: pexels