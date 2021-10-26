В ПФР по Башкирии напомнили семьям с детьми о получении единовременной выплаты

08:27, 26 окт 2021

В Башкирии семьи с детьми-школьниками еще могут успеть получить единовременные выплаты. Напомним, их своим указом утвердил президент России Владимир Путин. Деньги начали перечислять в начале августа.







Отделение ПФР по РБ уже перечислило жителям республики 6,238 миллиарда рублей. По десять тысяч рублей получили родители, усыновители, опекуны, попечители детей в возрасте от шести до 18 лет, которым шесть лет исполнилось не позднее 1 сентября текущего года, а 18 лет — не ранее 3 июля текущего года. Также выплаты получили молодые люди с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (родившиеся с 3 июля 1998 года по 2 июля 2003 года), если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам.

Получить по десять тысяч рублей еще могут родители, которые ранее не обращались за единовременной выплатой. Заявление необходимо подать до 1 ноября через портал Госуслуг, либо в клиентской службе ПФР по предварительной записи.

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