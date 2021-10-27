Башкирия получит более 1 млрд руб. на борьбу с COVID-19

16:34, 27 окт 2021

Башкирия получит из федерального бюджета 1 млрд 95 млн руб. на покрытие расходов, связанных с оказанием медпомощи, в первую очередь, на борьбу с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.







Всего регионы страны получат на указанную цель свыше 56 млрд руб. Наибольшее финансирование получат Москва (5,6 млрд рублей) и Московская область (2,3 млрд).



«Минздраву поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств», - говорится в сообщении Правительства.



Отмечается, что в июле текущего года на эти целы регионам уже выделялось 110 млрд руб.

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