В Башкирии третий ковид-госпиталь планируют построить за 2 месяца
20:37, 27 окт 2021
В башкирском городе Сибае госпиталь для зараженных коронавирусом будет построен за два месяца. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Сегодня, 27 октября, премьер-министр республики Андрей Назаров побывал на строительной площадке лечебницы и объяснил, почему ее было решено возвести именно в Сибае.
Он пообещал, что новый госпиталь «будет оборудован по последнему слову техники». В сибайской больнице – по аналогии с двумя такими же лечебницами под Уфой и в Стерлитамаке – оборудуют общежитие для персонала. Центр будет включать в себя четыре инфекционных отделения на 40 боксов и реанимацию на 10 боксов. Здесь также разместятся экспресс-лаборатория, приемное и патологоанатомическое отделение.
Площадка под ковид-госпиталь в Сибае «максимально готова для быстрого строительства», добавили в правительстве. Все инженерные коммуникации либо уже есть на участке, либо находятся в непосредственной близости от него.
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