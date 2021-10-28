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Власти Башкирии планируют приобрести партию часов за 2,2 млн рублей

Власти Башкирии планируют приобрести партию часов за 2,2 млн рублей

11:36, 28 окт 2021

На сайте Госзакупок появился тендер на 16 видов мужских и женских часов. Цена контракта — 2,2 млн рублей. Деньги при этом возьмут из регионального бюджета.

Стоимость всех часов разная, от 4 до 33,7 тысяч рублей. В контракте есть изделия как мужские, так и женские. В графе «тип часов» указаны кварцевые и механические. На верхней части циферблата будет герб республики, а под стрелками надписи: «Правительство Республики Башкортостан», или «Управление делами главы Республики Башкортостан», или «Республика Башкортостан», либо «Глава Башкортостана», или же «Премьер-министр правительства Башкортостан».

В описании закупки указано, что все изделия должны иметь лазерную гравировку. В центре задней части часов будет герб республики, а по окружности та же надпись, что и на циферблате. При этом гравировка на самые дорогие изделия не указана.

Заказчиком выступает ГКУ «Хозяйственное управление». Исполнитель уже найден, им стала московская компания ООО «Полет классика». Все часы должны быть готовы к 25 декабря 2021 года.

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Источник: proural.info
Фото: pexels.com
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