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В Башкирии на 9 столичных маршрутах вырастет стоимость проезда

В Башкирии на 9 столичных маршрутах вырастет стоимость проезда

12:03, 28 окт 2021

На девяти автобусных маршрутах в Уфе вырастет стоимость проезда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на частного перевозчика ИП Батыров.

Рост цен произойдёт на маршрутах:

№209 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - Уфа - АвтоВАЗ - АБЗ» – до 35 руб, как по наличной оплате, так и по карте «Алга»;
№211 «Посёлок Тимашево - Кузнецовский затон» – до 30 руб. по всем видам оплаты;
№228 «Химпром - ТСК «Пушкинский»» – до 30 руб. за наличку и до 25 руб. по карте «Алга»;
№229 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - ТСК «Северный» - Химпром» – до 35 руб, как по наличной оплате, так и по карте «Алга»;
№235 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - ТЦ «Башкортостан» - Дема» – до 35 руб, как по наличной оплате, так и по карте «Алга»;

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№243 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - ЖК «Цветы Башкирии» – до 35 руб, как по наличной оплате, так и по карте «Алга»;
№249 «Асфальтобетонный завод - ТСК «Пушкинский»» – до 30 руб. за наличку и до 25 руб. по карте «Алга»;
№266 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - ТСК «8 Марта»» – до 30 руб, как по наличной оплате, так и по карте «Алга»;
№55с «Роддом №4 - торговый комплекс «Центральный»» – до 35 руб, как по наличной оплате, так и по карте «Алга».

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Уфа
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