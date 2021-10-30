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В России в связи с локдауном ввели новые выплаты

В России в связи с локдауном ввели новые выплаты

18:02, 30 окт 2021

В связи с введением локдауна некоммерческим организациям, малому и среднему бизнесу выплатят компенсации в размере одного МРОТ. Об этом сообщили в правительстве.

«Проект распоряжения направлен на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям и субъектам малого и среднего предпринимательства в особо пострадавших отраслях. В размере одного МРОТ в целях частичной компенсации их затрат, связанных с осуществлением деятельности в условиях нерабочих дней, установленных указом президента», — указано на сайте правительства в решениях, которые приняли после заседания кабмина 28 октября.

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Источник: ura.news
Фото: из архива newsbash.ru
Теги: коронавирусные ограничения
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