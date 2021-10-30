В России в связи с локдауном ввели новые выплаты

В связи с введением локдауна некоммерческим организациям, малому и среднему бизнесу выплатят компенсации в размере одного МРОТ. Об этом сообщили в правительстве.
«Проект распоряжения направлен на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям и субъектам малого и среднего предпринимательства в особо пострадавших отраслях. В размере одного МРОТ в целях частичной компенсации их затрат, связанных с осуществлением деятельности в условиях нерабочих дней, установленных указом президента», — указано на сайте правительства в решениях, которые приняли после заседания кабмина 28 октября.