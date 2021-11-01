В Башкирии произошел самый сильный за 3 года скачок цен на жилье
10:23, 01 ноя 2021
Цены растут как на новое, так и на вторичное жилье. Стоимость жилья поднялась на 9% с начала года.
С начала 2021 года цены на жилье в Башкирии поднялись на 9%. Цены растут не только на новостройки, но и на вторичное жилье.
По данным Башстата в третьем квартале этого года один квадратный метр в новостройке стоил в среднем 77,5 тысяч рублей, а это на 9,5% больше, чем в конце прошлого года. Что касается вторичек — один квадрат стоит 67,7 тысяч рублей в среднем и цена выросла на 8,8%.
Это самый сильный скачок цен за последние три года в Башкирии. Если сравнивать с 2019 годом, то стоимость квадратного метра в новом доме доходила в среднем до 61,5 тысячи рублей за квадратный метр, на вторичное жилье цена была 58,2 тысячи рублей.