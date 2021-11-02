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Башкирия получит из федерального бюджета 194 млн рублей на покупку концентраторов кислорода

Башкирия получит из федерального бюджета 194 млн рублей на покупку концентраторов кислорода

11:38, 02 ноя 2021

Правительство России предоставит Башкирии 194 млн рублей. На эти деньги республика купит концентраторы кислорода для больных коронавирусом с дыхательной недостаточностью. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, 1 ноября было опубликовано на сайте федерального правительства.

Помимо Башкирии, деньги получат еще 49 регионов страны. Всего на концентраторы кислорода субъектам России выделено 5 млрд рублей. Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко «как можно скорее» заключить с регионами все необходимые соглашения, чтобы больницы восполнили нехватку кислорода в короткие сроки.

В ковид-госпиталях Башкирии, по данным местного Минздрава, лежит 901 пациент: в тяжелом состоянии находится 41 человек, четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: здравоохранение
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