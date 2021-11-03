В Башкирии детские пособия в ноябре зачислят с задержкой
15:52, 03 ноя 2021
Получателям ЕДВ на третьего ребёнка или последующих детей в Башкирии задержат выплату в ноябре. Об этом сообщает Республиканский центр социальной поддержки населения.
Отмечается, что это связано с тем, что деньги на указанную выплату пока что не поступили и их перечисление на счета получателей до 12 ноября не ожидается.
«Информация о поступлении денежных средств в ГКУ РЦСПН будет размещена дополнительно», - говорится в сообщении.
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Источник:
ufa.aif.ru
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