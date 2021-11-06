В Пенсионном фонде объяснили, как получить накопительную часть пенсии

10:00, 06 ноя 2021

У некоторых россиян есть право не только на страховую, но и на накопительную пенсию, заявили эксперты Пенсионного фонда России. По их словам, выплачиваться она может как единоразово, так и ежемесячно при достижении пенсионного возраста.







«Все накопления могут быть выплачены одной суммой, если расчетный размер накопительной пенсии составляет 5% и меньше по отношению к сумме размера страховой пенсии. Человек может повторно обратиться за единовременной выплатой, если на его индивидуальный лицевой счет поступят новые средства. Это можно сделать не ранее чем через пять лет», — цитирует заявление ПФР «Российская газета».

Также отмечается, что в случае, если расчетный размер накопительной пенсии составляет больше 5%, то ее размер рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты пенсии — 258 месяцев. Продолжительность выплаты пенсионер определяет самостоятельно, но она не может быть меньше 10 лет.

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