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Башкирия получит полмиллиарда рублей на водоснабжение Забелья

Башкирия получит полмиллиарда рублей на водоснабжение Забелья

14:54, 07 ноя 2021

В этом году Уфа получит более 476 миллионов рублей на строительство водопровода в Забелье. Такое решение приняли в правительстве России сегодня, 7 ноября.

В кабмине считают, что строительство уфимского Забелья идет с опережением, поэтому решили досрочно направить эти средства в Башкирию. Изначально они были распределены по-другому и составляли часть запланированных на 2022–2023 годы субсидий.

— Средства пойдут на ускоренное строительство водовода в Кировском и Дёмском районах Уфы, — сообщили в правительстве. — Общая протяженность сооружения составит 23,4 километра. В будущем это позволит возвести 16 миллионов квадратных метров жилья и обеспечить территорию коммунальной инфраструктурой.

Судя по тексту распоряжения, утвержденного правительством, изначально предполагалось, что в 2021 году Уфа получит на эти цели около 801,2 миллиона рублей, однако теперь эта сумма возросла до 1,27 миллиарда. Из-за перераспределения средств также незначительно уменьшился размер субсидии на строительство коллектора от насосной станции «Затон-Восточный» до очистных сооружений канализации — этот проект также входит в планы развития Забелья.

К слову, помимо Уфы досрочные выплаты получит и Екатеринбург. По информации правительства, субсидирование ведется в рамках федеральной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами».

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Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа ЖКХ
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