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В столице Башкирии отказались от введения QR-кодов в общественном транспорте

В столице Башкирии отказались от введения QR-кодов в общественном транспорте

15:20, 11 ноя 2021

Начальник отдела организации перевозок мэрии Уфы Альберт Сафаров признал введение проверки QR-кодов при входе в общественный транспорт нереальным, об этом сообщил «РБК-Уфа». Он также отметил, что этот вопрос власти пока не рассматривали.

— Обсуждения не было, я могу высказать только свое личное мнение. Думаю, что это вызовет коллапс: как водитель может, бросив руль, проверять QR-коды? Это нереально. Он должен следить за безопасностью дорожного движения, а не быть контролером, — сказал Альберт Сафаров.

Частный перевозчик пассажиров Фанис Батыров отметил, что вопрос о том, как будут проверяться QR-коды, пока не рассматривался. Он также не представляет, как реализовать процедуру проверки.


— Нет и указа главы. Сначала надо обсудить, как это будет реализовано. К этому времени, надеемся, локдаун закончится, — прокомментировал он.
Напомним, что ранее профсоюз водителей попросил администрацию Уфы проверять пассажиров на наличие QR-кода. По мнению шоферов, это поможет снизить уровень заражений коронавирусом и защитить работников транспорта. Ранее мэр города сообщал, что предложение будет рассмотрено в течение недели.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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