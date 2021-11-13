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В ПФР предупредили, что россияне могут потерять часть пенсии

В ПФР предупредили, что россияне могут потерять часть пенсии

11:53, 13 ноя 2021

Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, которые сами получали какую-либо пенсию, имеют право перейти на страховую пенсию по случаю потери кормильца. Но это может привести к снижению выплаты, предупредили в Пенсионном фонде России по Санкт-Петербургу.

«Такой переход не всегда может быть выгодным. Во-первых, фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Кроме того, при переходе на пенсию супруга нет специальных доплат», — отмечается на сайте областного ПФР.

Уточняется, что назначение данной пенсии возможно при факте, что человек на дату смерти находился на иждивении. «Работающие овдовевшие пенсионеры не будут иметь право на установление пенсии по случаю потери кормильца», — подытожили в фонде.

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Источник: ura.news
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