В Башкирии перекроют для движения часть трассы М-5

19:18, 13 ноя 2021

В Минтрансе Башкирии сообщили о закрытии движения по участку трассы М-5 рядом с селом Аксеново (108+868 километр).



По данным пресс-службы ведомства, на месте будут проводиться работы по ремонту перегона Аксеново – Глуховская. Из-за этого водители будут испытывать неудобства 15 и 16 ноября в период с 9 до 18 часов.



В министерстве предложили объезжать проблемные участники следующим образом.



Из Уфы в Белебей – через Равеку, Пахарь, Анненково.



Из Уфы в Бижбуляк – через Раевку, Аксеново, Иршат, Усак-Кичу, Чулкан.



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