Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

В Башкирии перекроют для движения часть трассы М-5

В Башкирии перекроют для движения часть трассы М-5

19:18, 13 ноя 2021

В Минтрансе Башкирии сообщили о закрытии движения по участку трассы М-5 рядом с селом Аксеново (108+868 километр).

По данным пресс-службы ведомства, на месте будут проводиться работы по ремонту перегона Аксеново – Глуховская. Из-за этого водители будут испытывать неудобства 15 и 16 ноября в период с 9 до 18 часов.

В министерстве предложили объезжать проблемные участники следующим образом.

Из Уфы в Белебей – через Равеку, Пахарь, Анненково.

Из Уфы в Бижбуляк – через Раевку, Аксеново, Иршат, Усак-Кичу, Чулкан.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.ufa.kp.ru
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: