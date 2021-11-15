В Башкирии закрыли на зиму понтонный мост через Белую

15:05, 15 ноя 2021

В Бирске закрыли понтонный мост через реку Белую. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям.







Ограничение временное, оно связано с понижением температуры. Горожанам предложили пути объезда. Например, можно воспользоваться трассой Дюртюли — Бураево, а также Благовещенским мостом с выездом на М-7.





— Понтонные мосты закрываются ежегодно с понижением температуры воздуха ниже нулевой отметки. В зимнее время проезд будет осуществляться по ледовым переправам, которых на территории республики четыре: на реке Белой в районе города Бирска и в селе Староянзигитово Краснокамского района, на реке Каме у поселка Николо-Березовка Краснокамского района и на реке Уфе в селе Караидель, — отметили в Госкомитете РБ по ЧС.

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