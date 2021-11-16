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В Башкирии прошли испытания модернизированного пожарного вертолета

В Башкирии прошли испытания модернизированного пожарного вертолета

12:03, 16 ноя 2021

В Кумертау прошли испытания Ка-32А11М — опытного образца модернизированного пожарного вертолета. Об этом в соцсетях написал глава республики Радий Хабиров.

Внутри у «птички» — новые двигатели, произведенные на ОДК-УМПО. Саму машину собрали на Кумертауском авиационном производственном предприятии. От своих предшественников она отличается современным радиоэлектронным оборудованием и системой пожаротушения СП-32. Это позволяет «птичке» за 60 секунд набрать автоматически 4 тонны воды. Кроме того, использовать машину можно и зимой: встроенный электрический обогрев будет работать при -20°, вертолет устойчив к сильному боковому ветру.

— Я благодарен руководству холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех» за то, что поддержали наш КумАПП в очень сложный, практически предбанкротный период, мы сохранили и увеличили коллектив, открыли новое производство. А теперь вот и расширяем линейку продукции. Должен сказать, что Ка-32А11М ждем не только мы. Заявки на него уже поступили из нескольких регионов России и из-за рубежа, — отметил Радий Хабиров.
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Источник: proural.info
Теги: Кумертау
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