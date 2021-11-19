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В Башкирии на строительство двух ковид-госпиталей потратят 2 млрд рублей

В Башкирии на строительство двух ковид-госпиталей потратят 2 млрд рублей

10:07, 19 ноя 2021

Строительство быстро возводимых ковид-госпиталей в Сибае и в Туймазах планируют начать в середине декабря. На указанные цели из бюджета региона направят более 2 миллиардов рублей, сообщает агентство ТАСС.

Так, в середине декабря этого года запланировано строительство двух быстровозводимых ковид-госпиталей в Сибае и в Туймазах, сдача объектов планируется на конец января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Башкирии.

Помимо этого известно, на строительство объектов из бюджета республики направят 2,5 миллиарда рублей. Отмечается, что площадь каждого ковид-госпиталя будет составлять 9 тысяч квадратных метров.

Напомним, что решение о строительстве новых ковид-госпиталей было принято в конце октября из-за высокой нагрузки на больницы Октябрьского, Туймазов и Белебея. Позже премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил, что два объекта откроют свои двери через 50-70 дней.


Между тем, в ноябре глава регионального Минздрава Максим Забелин заявил, что из-за снижения заболеваемости COVID-19 в 7 больницах Башкирии возобновят диспансеризацию. В число указанных больниц входит РКБ им. Куватова, больница сокрой медпомощи, госпиталь ветеранов войн, больница № 5, Баймакская центральная городская больница, а также больницы в городах Дюртюли и Стерлитамак.

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Источник: mkset.ru
Теги: Сибай Туймазинский район
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