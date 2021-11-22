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В каких городах Башкирии больше всего безработных

В каких городах Башкирии больше всего безработных

10:47, 22 ноя 2021

Средний уровень безработицы по республике составляет 1,47%, однако пять городов значительно превышают средний показатель, сообщает пресс-служба Минтруда Башкирии.

Так, Министерство семьи и труда опубликовало данные за 1 ноября по безработице в Башкирии, согласно которым средний показатель по региону составляет 1,47%. Между тем, в ведомстве выделяют пять городов, которые значительно превысили средний показатель.

В частности, в Агиделе самый высокий по региону — уровень безработицы — 3,97%, на втором месте антирейтнга Благовещенск с 1,7%, третье место было отдано Янаулу — 1,62%, а четвертое и пятое место заняли Нефтекамск и Дюртюли с 1,61% и 1,55% соответственно. Тем временем в Уфе уровень безработицы составляет 1,26%.


Ранее в правительстве Башкирии сообщали, что число зарегистрированных безработных в регионе уменьшилось на 101 тысячу человек и составило 28 тысяч., а уровень безработицы упал с 6,82% до 1,57%.

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Источник: mkset.ru
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