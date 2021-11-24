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В столице Башкирии изменилась схема движения популярного автобусного маршрута

В столице Башкирии изменилась схема движения популярного автобусного маршрута

09:20, 24 ноя 2021

В Уфе с 23 ноября были прекращены перевозки пассажиров по маршруту №298 «Уфимский ДОК - СТЦ «Мега-Уфа». По сообщению пресс-службы мэрии города, теперь с Уфимского ДОКа до гипермаркета следует автобус №226 ГУП «Башавтотранс».

Подчеркивается, что количество транспортных средств на данном маршруте увеличено до 55 единиц. При этом для граждан, пользующихся картой «Алга», действует тариф одного часа. По нему пассажир платит за первый проезд и в течение часа может совершить пересадку между автобусами ГУП «Башавтотранс» РБ и электротранспортом МУП «Управление электротранспорта» города Уфы бесплатно.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа
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