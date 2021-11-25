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В Башкирии к 2024 году средняя зарплата составит более 50 тысяч рублей в месяц

В Башкирии к 2024 году средняя зарплата составит более 50 тысяч рублей в месяц

10:55, 25 ноя 2021

В Башкирии намерены планомерно наращивать среднемесячную зарплату до 50 тысяч 400 рублей в 2024 году. Об этом на 38-м заседании Госсобрания РБ заявил министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов.

Как отметил глава ведомства, динамика величины оплаты труда, по прогнозам, будет опережать темпы инфляции. В номинальном выражении в 2024 году прирост составит 24 процента к уровню 2021 года. Прирост реальной зарплаты (которая отражает «покупательную способность» номинальной зарплаты – прим. ред.) составит порядка 10 процентов.

Так, в 2021 году среднемесячный заработок, согласно оценке, составляет 40,7 тысяч рублей. По прогнозам, в 2022 году эта сумма будет равна 43,4 тысячам, в 2023 – 46,3.

Как добавил Муратов, помимо роста доходов, будет постепенно снижаться динамика безработицы: в 2024 году этот показатель составит 4,3 процента. Для сравнения, в 2020 году уровень безработицы составлял 5,9 процентов, а в 2021 – 4,4 процента.

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Источник: gorobzor.ru
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