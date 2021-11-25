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В Башкирии чиновники рассказали, откуда возьмут 50 млрд рублей на юбилей Уфы

В Башкирии чиновники рассказали, откуда возьмут 50 млрд рублей на юбилей Уфы

11:21, 25 ноя 2021

Об этом заявил глава Минэкономразвития Башкирии Рустем Муратов на заседании Курултая в четверг, 25 ноября.

Муратов отметил, что в настоящий момент примерная сумма на подготовку к 450-летию Уфы составляет более 50 млрд рублей. 24 млрд рублей пойдет из республиканского бюджета, 14,8 млрд рублей выделил федеральный бюджет.

Два объекта уже зафиксированы в республиканской инвестиционной программе - Центр борьбы и комплекс гребного слалома. Еще три объекта - Евразийская библиотека, госпиталь ветеранов войн и математический лицей-интернат нового поколения - войдут в ближайшее время.



- Ведется большая работа по привлечению федерального финансирования, - добавил Муратов.
Напомним, Радий Хабиров подписал распоряжение о перечне объектов, которые построят и благоустроят к 450-летию Уфы, и примерных сметах на них.

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Источник: mkset.ru
Теги: Уфа
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