В Башкирии за 2 года на борьбу с коронавирусом было направлено более 27 млрд рублей

09:17, 26 ноя 2021

На борьбу с коронавирусом в 2020 и 2021 годах Башкирия направила 27,2 млрд рублей. Об этом на заседании регионального парламента 25 ноября рассказала исполняющая обязанности министра финансов республики Лира Игтисамова.







– В прошлом году 20 млрд рублей мы направили на борьбу с коронавирусом, из них более 12 млрд рублей – это бюджет Башкирии. В 2021 году дополнительно 7,2 млрд рублей мы направили на коронавирус, из них 4 млрд рублей – это средства республики, – отчиталась чиновница.



В 2022 году, по словам Игтисамовой, Минфин «не предусматривает ассигнований» на борьбу с пандемией. В ведомстве надеются, что «все необходимые меры приняты и вложения в здравоохранение дадут свои плоды».

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