В Башкирии для главы района хотят купить жилье за 4,5 млн рублей

10:33, 29 ноя 2021

В Башкирии закупают служебное жильё для главы администрации Караидельского района Айдара Шайдуллина. Соответствующий заказ размещён на портале госзакупок.







Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,5 млн рублей. Источником финансирования выступят средства из муниципального бюджета. Аукцион состоится 7 декабря 2021 года.



Согласно технической документации, дом для главы администрации района должен быть двухэтажным и площадью не менее 145 кв. метров. Срок его возведения - не ранее 2020 года. Кроме этого, жильё должно быть выполнено в чистовой отделке с установленными железной дверью и пластиковыми окнами. Также в помещении должны быть проведены водоснабжение, отопление, санузел и другие коммуникации.





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