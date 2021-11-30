В Башкирии вновь подскочили цены на жилье

Минстрой Башкирии утвердил среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в городах и районах республики в четвёртом квартале 2021 года. Она выросла по сравнению с предыдущим кварталом. Соответствующий приказ опубликован на региональном портале правовой информации.
Из документа следует, что средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в городах теперь составляет 53 371 руб, а в районах – 45 365 руб.
Средняя рыночная стоимость одного кв.м. необходима для расчета субсидий, выделяемых гражданам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.