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В Башкирии вновь подскочили цены на жилье

В Башкирии вновь подскочили цены на жилье

09:43, 30 ноя 2021

Минстрой Башкирии утвердил среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в городах и районах республики в четвёртом квартале 2021 года. Она выросла по сравнению с предыдущим кварталом. Соответствующий приказ опубликован на региональном портале правовой информации.

Из документа следует, что средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в городах теперь составляет 53 371 руб, а в районах – 45 365 руб.

Средняя рыночная стоимость одного кв.м. необходима для расчета субсидий, выделяемых гражданам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии для главы района хотят купить жилье за 4,5 млн рублей.

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Источник: ufa.aif.ru
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