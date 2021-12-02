В Башкирии из-за ремонта нефтепровода перекрыли автотрассу в Туймазинском районе

09:17, 02 дек 2021

В Башкирии перекрыли движение для всех видов транспорта на трассе в Туймазинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.







Ограничения ввели на дороге Октябрьский - Ермекеево рядом с деревней Якшаево. Трасс останется перекрыта до 23:00 2 декабря. Сообщается, что данные меры были приняты в связи с производством аварийных работ на напорном нефтепроводе ДНС-30 − ДНС-436 Стахановского месторождения ООО «Башнефть-Добыча».



Водителей просят проявлять осторожность и воспользоваться альтернативными путями объезда. В случае возникновения непредвиденных ситуаций просят обращаться в круглосуточную диспетчерскую Управления дорожного хозяйства РБ по телефону 8-927-955-11-00.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram