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Башкирия вошла в пятерку лучших курортов России для отдыха на Новый год

Башкирия вошла в пятерку лучших курортов России для отдыха на Новый год

11:03, 03 дек 2021

Башкирия вошла в ТОП-5 лучших курортов России для отдыха на Новый год, такие данные представил туристический портал ТурСтат 3 декабря.

По итогам онлайн-опроса, в котором приняли участие более 50 тыс. человек, отвечая на вопрос «на каком курорте лучше всего отдыхать и праздновать наступающий Новый год», горнолыжный центр «Абзаково» в Белорецком районе, оказался на четвертой строчке.

Его обошли курорты «Роза Хутор» в горах Сочи, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Белокуриха» в Алтайском крае. На пятом месте разместился «Шерегеш» в Кемеровской области.

Напомним, в этом году в Башкирии пройдет этап кубка мира по сноуборду.


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Источник: ufa.aif.ru
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