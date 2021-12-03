Башкирия вошла в пятерку лучших курортов России для отдыха на Новый год
11:03, 03 дек 2021
Башкирия вошла в ТОП-5 лучших курортов России для отдыха на Новый год, такие данные представил туристический портал ТурСтат 3 декабря.
По итогам онлайн-опроса, в котором приняли участие более 50 тыс. человек, отвечая на вопрос «на каком курорте лучше всего отдыхать и праздновать наступающий Новый год», горнолыжный центр «Абзаково» в Белорецком районе, оказался на четвертой строчке.
Его обошли курорты «Роза Хутор» в горах Сочи, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Белокуриха» в Алтайском крае. На пятом месте разместился «Шерегеш» в Кемеровской области.
Напомним, в этом году в Башкирии пройдет этап кубка мира по сноуборду.