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Путин утвердил увеличение МРОТ в 2022 году

Путин утвердил увеличение МРОТ в 2022 году

21:44, 06 дек 2021

Президент России Владимир Путин подписал закон об повышении минимального размера оплаты труда с 2022 года до 13 890 рублей. Документ опубликован 6 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц», — говорится в законе.

В текущем году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля. Таким образом, он будет увеличен на 1098 рублей.


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Источник: regnum.ru
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