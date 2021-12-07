Стало известно, каким будет размер МРОТ В Башкортостане

14:47, 07 дек 2021

Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда в 2022 году до 13 890 рублей в месяц. В среднем это 1000 рублей больше, чем сейчас. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.







Как нам рассказали в пресс-службе республиканского министерства семьи, труда и социальной защиты населения, в Башкирии с учетом уральского коэффициента, но без учета Межгорья, где свои нюансы расчета, МРОТ составит 15973,5 рубля.





Ранее, на совещании по социальным вопросам Путин говорил, что в проекте федерального бюджета была заложена индексация 2,5%, но этого недостаточно и нужно поднять ее опережающими темпами по отношению к инфляции - на 8,6%. Увеличение МРОТ «повлияет на рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям».





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