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В России семьи получат дополнительные выплаты на детей

В России семьи получат дополнительные выплаты на детей

12:12, 08 дек 2021

Правительство дополнительно выделило регионам 6 млрд рублей на выплаты на детей 3-7 лет. Распоряжение подписал премьер Мишустин. Декабрь – последний месяц, когда можно подать заявление на перерасчет размера пособия по новым правилам.

Выплаты семьям, подушевой доход которых не дотягивает до прожиточного минимума в регионе, начались 1 июня 2020 года. В этом году помощь стала адресной.

Для получения выплаты или пересчета ее размера до конца текущего года нужно одним из родителей подать заявление на Госуслугах или лично в МФЦ.


Предоставить необходимо следующие документы: паспорт родителя-заявителя; свидетельство о рождении ребёнка; свидетельство о заключении (расторжении) брака; сведения о доходах семьи; сведения о получаемых пособиях и иных мерах соцподдержки.

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