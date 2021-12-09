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В мэрии Уфы решили создать муниципального перевозчика для решения проблем с автобусами

В мэрии Уфы решили создать муниципального перевозчика для решения проблем с автобусами

09:06, 09 дек 2021

Такую идею предложил начальник управления транспорта мэрии Олег Хмарин на оперативном совещании в мэрии 7 декабря.

В Уфе может появиться муниципальный перевозчик, который будет оперативно решать внештатные ситуации с общественным транспортом в городе. Такую идею высказали мэру Уфы Сергею Грекову, который ее поддержал.

— Транспортные проблемы, которые до сих пор остаются в городе, формировались годами. Наши усилия направлены на решение каждой из них, что позволит значительно улучшить транспортную ситуацию в Уфе для всех — пешеходов и велосипедистов, автомобилистов, пассажиров общественного транспорта, — объяснил свою позицию Хмарин.


По словам главы управления транспорта мэрии Уфы Олега Хмарина из Москвы в Уфу в ближайшее время будет поставлено 50 автобусов — большого (47) и сверхбольшого (3) классов. Также в будущем власти Уфы разработка новой маршрутной сети, модернизация трамвайного сообщения и обновление подвижного состава.

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Источник: mkset.ru
Теги: Уфа
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