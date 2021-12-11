Глава Башкирии дал старт строительству двух ковид-госпиталей

16:54, 11 дек 2021

Глава Башкортостана Радий Хабиров во время Всероссийского медицинского форума дал добро на строительство двух инфекционных больниц в Туймазах и Сибае.







"Начало положено", - сказал глава республики в прямом эфире.



Поступила информация, что на строительство госпиталей выделили 1,25 миллиарда рублей. В эту сумму не входят затраты на возведение патологоанатомического блока. Строительство зданий будет выполняться по модульной каркасной схеме, гарантия эксплуатации составит более полувека. Срок исполнения работ - полтора месяца.





Стоит напомнить, что на медицинское и вспомогательное оборудование, в том числе мебель, общественный транспорт и хозяйственные принадлежности из бюджета Башкирии выделили 725 миллионов рублей.



Ранее Глава республики сообщил, что план по вакцинации в регионе может быть достигнут к середине февраля.

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