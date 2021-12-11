Глава Башкирии дал старт строительству двух ковид-госпиталей
16:54, 11 дек 2021
Глава Башкортостана Радий Хабиров во время Всероссийского медицинского форума дал добро на строительство двух инфекционных больниц в Туймазах и Сибае.
"Начало положено", - сказал глава республики в прямом эфире.
Поступила информация, что на строительство госпиталей выделили 1,25 миллиарда рублей. В эту сумму не входят затраты на возведение патологоанатомического блока. Строительство зданий будет выполняться по модульной каркасной схеме, гарантия эксплуатации составит более полувека. Срок исполнения работ - полтора месяца.
Стоит напомнить, что на медицинское и вспомогательное оборудование, в том числе мебель, общественный транспорт и хозяйственные принадлежности из бюджета Башкирии выделили 725 миллионов рублей.
Ранее Глава республики сообщил, что план по вакцинации в регионе может быть достигнут к середине февраля.