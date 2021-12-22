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Путин продлил заморозку накопительной части пенсии

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии

20:57, 22 дек 2021

В России продлена заморозка накопительной части пенсии. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, заморозка продлена до конца 2024 года.


Накопительная часть пенсии была заморожена в 2014 году. С того времени шесть процентов от зарплаты россиян (отчисления в накопительную часть пенсии) направляются на выплаты нынешним пенсионерам.

В 2019 году глава государства продлил заморозку до 2022 года.

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Источник: i-gazeta.com
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