Стало известно, какие выплаты повысят россиянам в 2022 году

22:37, 23 дек 2021

Портал «Госуслуги» перечислил выплаты семьям с детьми, которые увеличатся в 2022 году. Так, с 1 января повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ), пособия по беременности и родам, и по уходу за ребенком до полутора лет, материнский капитал и пенсии.







По данным официального telegram-канала «Госуслуги: для родителей» 2022 года увеличатся следующие выплаты семьям с детьми:



МРОТ. С 1 января 2022 года он увеличится почти на тысячу по сравнению с 2021 годом. Теперь он составит 13 890 рублей.



Пособие по беременности и родам. В 2022 году за 140 дней декретного отпуска женщина сможет получить от 63 932 рублей до 360 164 рублей. Соответственно, минимальная сумма выплаты за день составит от 456,66 рубля до 2 572,6 рубля.



Пособие по уходу за ребенком до полутора лет. В 2021 году оно составляло 7 082,85 рубля. Предполагается, что данная выплата вырастет на 5,8%. Соответственно, в 2022 году родитель сможет получать до 7 493,65 рубля в месяц.



Материнский капитал. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, изменяющий правила начисления маткапитала. Теперь он индексируется по фактической, а не прогнозируемой инфляции. Соответственно, в 2022 году выплата составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей — на последующих детей.





Пособие при болезни ребенка. С 2021 года больничный по уходу за детьми оплачивается в размере 100% среднего заработка. Однако в день сумма пособия не может составлять более 412,65 рубля. В 2022 году за месяц временной нетрудоспособности родитель сможет получить максимум 79 750,6 рубля.



Пенсии. С 1 января 2022 года фиксированная часть для неработающих пенсионеров вырастет на 5,9% и составит 6 401,1 рубля. Также увеличится стоимость пенсионного коэффициента — до 104,69 рубля. Повышение фиксированной части пенсии повлияет на доплату за иждивенцев — она составляет одну третью от суммы на человека.



Также с 1 февраля 2022 года индексируются ряд других пособий. В их числе единовременное пособие при рождении ребенка, разовая выплата беременной жене призывника и ежемесячное пособие на его ребенка до 3 лет. Также повышается пособие, которое перечисляется после усыновления детей от 7 лет, братьев и сестре или детей с инвалидностью.













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