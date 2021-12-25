Какие доплаты ожидают пенсионеров в 2022 году

10:55, 25 дек 2021

Эксперты оценили примерные затраты федерального бюджета на индексацию страховой части пенсий россиян не ниже уровня фактической инфляции в 2022 году. Об этом сообщают Известия.







Так, предполагается, что индексация пенсий обойдется государству в 150-200 миллиардов рублей. По данным экономистов, это будет сумма от 154 миллиардов (при инфляции в 8,22 процента) до 212,7 миллиарда (при уровне инфляции 8,5 процента).



Накануне о необходимости проиндексировать страховую часть пенсий на величину выше уровня инфляции сообщил в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин, отметив, что прогнозная оценка инфляции по итогам 2021 года — на уровне восьми процентов.





При этом в принятом законе о бюджете Пенсионного фонда предусмотрена индексация пенсий лишь на 5,9 процента, таким образом, потребуются дополнительные средства.

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