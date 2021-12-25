В ПФР рассказали, кто может получить прибавку к пенсии в размере 25%
18:35, 25 дек 2021
"Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчёт происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется", — заявили в ПФР.
Как уточняется, надбавка к пенсии в размере 25% предусмотрена для тех, кто имеет стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве, проживает в сельской местности, а также является неработающим пенсионером.
В зачёт общего стажа идёт работа в колхозах, совхозах и прочих сельхозпредприятиях и организациях, соответствующий список состоит более чем из 500 профессий. В ПФР подчеркнули, что работа до 1992 года входит в сельский стаж независимо от наименования занимаемой должности, специальности или профессии.
Читайте также:Какие доплаты ожидают пенсионеров в 2022 году
Источник: соцсети
Читайте также