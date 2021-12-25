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В ПФР рассказали, кто может получить прибавку к пенсии в размере 25%

В ПФР рассказали, кто может получить прибавку к пенсии в размере 25%

18:35, 25 дек 2021

"Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчёт происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется", — заявили в ПФР.

Как уточняется, надбавка к пенсии в размере 25% предусмотрена для тех, кто имеет стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве, проживает в сельской местности, а также является неработающим пенсионером.

В зачёт общего стажа идёт работа в колхозах, совхозах и прочих сельхозпредприятиях и организациях, соответствующий список состоит более чем из 500 профессий. В ПФР подчеркнули, что работа до 1992 года входит в сельский стаж независимо от наименования занимаемой должности, специальности или профессии.


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Источник: соцсети
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