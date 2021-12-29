В Башкирии сообщили о сроках выплаты январских пенсий
09:26, 29 дек 2021
В Башкирии сообщили даты выплаты пенсий. Региональное отделение ПФР проинформировало, что в период новогодних каникул организации почтовой связи начнут доставлять пенсии с 3 января. Конкретная же дата доставки указана в квитанциях к поручению декабрьской пенсии. После каникул доставка пенсий продолжится по обычному графику.
«Через кредитные организации выплата осуществляется в сроки, установленные договорами, начиная с 12 января 2022 года», — уточнили в ПФР по РБ.