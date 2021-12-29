В Башкирии сообщили о сроках выплаты январских пенсий

09:26, 29 дек 2021

В Башкирии сообщили даты выплаты пенсий. Региональное отделение ПФР проинформировало, что в период новогодних каникул организации почтовой связи начнут доставлять пенсии с 3 января. Конкретная же дата доставки указана в квитанциях к поручению декабрьской пенсии.



После каникул доставка пенсий продолжится по обычному графику.



«Через кредитные организации выплата осуществляется в сроки, установленные договорами, начиная с 12 января 2022 года», — уточнили в ПФР по РБ.



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