Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

Прожиточный минимум в 2022 году в Башкирии вырастет на 700 рублей

Прожиточный минимум в 2022 году в Башкирии вырастет на 700 рублей

09:32, 30 дек 2021

В правительстве Башкирии утвердили размер прожиточного минимума на 2022 год. Соответствующий документ уже опубликован на портале правовой информации республики.


Согласно постановлению в новом году размер прожиточного минимума составит 11 099 рублей, что 700 рублей больше, чем в 2021. Для трудоспособного населения минимум установлен в размере 12 тысяч рублей, для пенсионеров – 1 0 431 рубль, детей – 10 679 рублей.

В 2021 году размер прожиточного минимума составлял 10 397 рублей, для пенсионеров – 9 845 рублей, для трудоспособного населения – 11 333 рубля, для детей – 10 329 рублей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.ufa.kp.ru
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: