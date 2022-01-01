Стал известен срок индексации материнского капитала в 2022 году

11:33, 01 янв 2022

Материнский капитал в России будет проиндексирован 1 февраля по фактической инфляции. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Текст закона опубликован на портале правовой информации.







Провести индексацию маткапитала не по прогнозной, как было в 2021 году, а по фактической инфляции предложил сам Путин. В прошлом году родители получали 483 881,83 рубля на первого ребенка и 639 431,83 рубля — на второго. С учетом инфляции в 2022 году при рождении или усыновлении первого ребенка маткапитал составит 503 тысяч 237 рублей. В случае рождения второго и последующих детей — 665 тысяч 009 рублей.



Ранее правительство РФ одобрило законопроект, который наделяет мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей, правом на маткапитал. Но получить эти средства мужчина сможет только если уже вступил в брак и воспитывает детей совместно с усыновившей их супругой.





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Фото: newsbash.ru