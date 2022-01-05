Жителей России в 2022 году ожидают новые выплаты

11:33, 05 янв 2022

С текущего года в России появятся новые компенсации. О каких выплатах идет речь?







Налоговые вычеты

С 1 января расходы на спорт для себя и детей смогут стать основанием для налогового вычета. Спортивный налоговый вычет предполагает, что люди смогут вернуть за себя и своих несовершеннолетних детей 13 процентов от суммы, потраченной на спортивные и оздоровительные услуги. Новый вычет входит в группу так называемых «социальных вычетов». Нужно будет сохранить все договоры и кассовые чеки на оплату. Когда придет срок, то есть после 1 января 2023 года, нужно будет подать через личный кабинет налогоплательщика заявление на налоговый вычет. Заявить вычет по НДФЛ на фитнес налогоплательщик может только по расходам, которые он понесет в 2022 году, ведь новый пункт Налогового кодекса РФ действует с 2022 года.



Еще одно важное изменение: для новостроек, переданных застройщиком начиная с 2022 года, право на имущественный вычет возникает с даты подписания акта. Но обратиться за возвратом налога можно только после оформления права собственности.

Кэшбэк за путешествия по России

В 2021 году была очень популярна программа кэшбэка за путешествия по стране. С 18 января снова можно будет купить путевку или забронировать отель в любом регионе России и получить до 20 процентов в виде кэшбэка на карту «Мир». Максимальная сумма возврата за один платеж — 20 000 рублей. Минимальная продолжительность путевки и бронирования отелей — от двух ночей. Получить субсидию можно неограниченное число раз. Главное — выполнить условия программы. Платеж нужно отправить с 18 января по 12 апреля, а в поездку отправиться с 18 января по 30 апреля. В круизы — с начала навигации по 1 июня.









Детские выплаты

С 2022 года в России увеличивается число семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Такая выплата положена, если среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе. Раньше этот показатель брался на II квартал предыдущего года, а теперь — на год обращения за выплатой. Вырастет и размер пособия, он будет равен прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за выплатой.

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Фото: newsbash.ru