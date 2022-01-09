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В Башкирии подорожал полис ОСАГО

В Башкирии подорожал полис ОСАГО

18:55, 09 янв 2022

Теперь страховщики смогут рассчитывать базовый тариф ОСАГО на основе верхней границы.

Наиболее существенно вырастут региональные тарифы. Так, коэффициенты ОСАГО для небольших городов, населенных пунктов и деревень Башкирии увеличатся сразу на 36%.

Для сел, аулов и городов Дагестана (за исключением Махачкалы, Дербента, Буйнакска и Хасавюрта) коэффициент автогражданки поднимется на 20%.

В Приморском крае (кроме Владивостока, Арсеньева, Артема, Находки, Спасск-Дальнего и Уссурийска) полис ОСАГО может подорожать на 17%.

Коэффициент ОСАГО в Калмыкии (кроме Элисты), Тыве (кроме Кызыла), Курганской области (кроме Кургана и Шадринска), на Чукотке, в Еврейской автономной области, Чечне и Ингушетии (кроме Малгобека и Назрани) и Хакасии (кроме Абакана, Саяногорска и Черногорска) вырастет на 12%.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя стоимость полиса ОСАГО выросла в 2021 г. (без учета цен в декабре) на 22 руб. до 5581 руб.

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Источник: gtrk.tv
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