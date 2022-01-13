Глава Министерства труда озвучил размер проиндексированных пенсионных выплат

19:26, 13 янв 2022

Величина среднего размера пенсии неработающего пенсионера после того, как ее проиндексируют на 8,6 процента достигнет порядка 19 000 рублей.







"Учитывая данную индексацию, средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров по старости в текущем году будет равняться 18 984 р.", - рассказал А. Котяков. Министр подчеркнул, что из бюджета для этих целей выделят более 170 миллиардов рублей.



Индексация будет проведена для почти 31 миллиона неработающих граждан, которые получают страховые пенсии.



"В следующем году для таких россиян выплата будет равна 20 047 р., в 2024 г. - 21 150 р.", - добавил глава Минтруда.

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