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В Минтруда Башкирии рассказали о величине МРОТ в 2022 году

В Минтруда Башкирии рассказали о величине МРОТ в 2022 году

15:47, 14 янв 2022

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова на пресс-конференции по теме социальных выплат и пособий на 2022 год сообщила о росте МРОТ в республике. Так, с учетом уральского коэффициента минимальный размер оплаты труда составляет 15973,5 рублей, для ЗАТО Межгорье – 23613 рублей.

«Но здесь есть один момент: МРОТ – это федеральная гарантия, она устанавливается законом. Каждый субъект, если есть такое желание, может договориться трехсторонним соглашением о минимальной заработной плате с правительством, профсоюзом и работодателями. У нас в республике 30 декабря было подписано такое соглашение. С учетом районного коэффициента минимальная зарплата составит 16330 рублей, для Межгорья – 24140 рублей. Но касается это только внебюджетного сектора, к бюджетным организациям пока это не относится», – добавила Иванова.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поднял размер о повышении минимального размера оплаты труда.

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Источник: gorobzor.ru
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