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В России с 1 февраля 2022 года увеличится пособие при рождении ребенка

В России с 1 февраля 2022 года увеличится пособие при рождении ребенка

10:14, 19 янв 2022

С 1 февраля единовременное пособие при рождении ребенка в РФ станет на 8,4% больше и превысит 20 тыс. рублей. Эта выплата полагается всем российским семьям, независимо от уровня дохода и количества детей. В прошлом году ее размер составлял 18 886 рублей.



В случае, если оба родителя не работают, это пособие назначается и выплачивается органом соцзащиты по месту жительства. В других случаях выплата осуществляется территориальными органами ФСС.

С 1 февраля максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет превысит 31 тыс. рублей. В 2021 году максимальная и минимальная выплата составляли 29 600 и 7083 рублей соответственно.

Напомним, пособие по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка родителя за последние два года, но не может выходить за рамки минимального и максимального лимитов.

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Источник: https://vk.com/id407313896?w=wall-188318774_1543373
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