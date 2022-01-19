В России с 1 февраля 2022 года увеличится пособие при рождении ребенка

10:14, 19 янв 2022

С 1 февраля единовременное пособие при рождении ребенка в РФ станет на 8,4% больше и превысит 20 тыс. рублей. Эта выплата полагается всем российским семьям, независимо от уровня дохода и количества детей. В прошлом году ее размер составлял 18 886 рублей.







В случае, если оба родителя не работают, это пособие назначается и выплачивается органом соцзащиты по месту жительства. В других случаях выплата осуществляется территориальными органами ФСС.



С 1 февраля максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет превысит 31 тыс. рублей. В 2021 году максимальная и минимальная выплата составляли 29 600 и 7083 рублей соответственно.

Напомним, пособие по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка родителя за последние два года, но не может выходить за рамки минимального и максимального лимитов.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram